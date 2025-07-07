Плитка с узором на полу вышла из моды: как ее использовать, чтобы комната выглядела современно

Некоторые дизайнеры советуют отказаться от плитки с узором на полу в пользу более простых и сдержанных вариантов. Плитка с узором все еще имеет свое место в интерьере, однако покрывать ею весь пол уже не модно. Вместо этого все больше людей используют ее на стенах, фартуках или в других меньших зонах.

Плитка с узорами не исчезает совсем: например, шахматный узор сегодня чрезвычайно популярен. Он придает пространству классический вид без лишней декоративности. Конечно, марокканские, талаверские и энкаустические плитки тоже имеют свое место – но теперь их скорее используют как акценты, чем как полноценное покрытие для пола, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Плитка с узором как акцент – лучшее решение

Плитка с узором добавляет игривости пространству добавляет игривости пространству и подчеркивает индивидуальность. Но вместо того, чтобы выкладывать ею весь пол, дизайнеры советуют использовать ее точечно – как акцент. Акцентные стены, фартуки на кухне, лестницы, камины, столешницы и внешние террасы прекрасно подходят для такой плитки. Если совместить смелый узор с простыми, сдержанными элементами, это создает стильный и продуманный образ, а не перегруженный интерьер.

Плитка с узором на полу в ванной / Фото Julie Soefer Photography LLC

Например, вы можете сделать яркий кухонный фартук из плитки с узором, дополнив его классическими шкафчиками в стиле шейкер или деревянной столешницей. Еще один модный вариант – оформить плиткой ступеньки. Или же попробуйте использовать плитку с узором на одной стене душевой зоны – это придаст драматизма в ванной комнате.

В то же время полное "погружение в плитку" с активными узорами – тренд, уже уходит в прошлое. Если вы хотите много плитки, лучше выбрать варианты со сдержанными цветами, мелкой мозаикой или простыми плитками-сетками. Геометрические мотивы остаются актуальными, но теперь они переосмысливаются через призму естественности и минимализма. Природные цвета и деликатные узоры – вот то, что доминирует в дизайне плитки сейчас и останется актуальным в будущем.