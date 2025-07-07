Плитка з візерунками не зникає зовсім: наприклад, шаховий візерунок сьогодні надзвичайно популярний. Він додає простору класичного вигляду без зайвої декоративності. Звісно, марокканські, талаверські й енкаустичні плитки теж мають своє місце – але тепер їх радше використовують як акценти, ніж як повноцінне покриття для підлоги, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Дивіться також Який неочікуваний колір ванни може підвищити загальну вартість оселі

Плитка з візерунком як акцент – найкраще рішення

Плитка з візерунком додає грайливості простору та підкреслює індивідуальність. Але замість того, щоб викладати нею всю підлогу, дизайнери радять використовувати її точково – як акцент. Акцентні стіни, фартухи на кухні, сходи, каміни, стільниці й зовнішні тераси чудово підходять для такої плитки. Якщо поєднати сміливий візерунок із простими, стриманими елементами, це створює стильний та продуманий образ, а не перевантажений інтер'єр.

Плитка з візерунком на підлозі у ванній / Фото Julie Soefer Photography LLC

Наприклад, ви можете зробити яскравий кухонний фартух із плитки з візерунком, доповнивши його класичними шафками в стилі шейкер або дерев’яною стільницею. Ще один модний варіант – оформити плиткою сходинки. Або ж спробуйте використати плитку з візерунком на одній стіні душової зони – це додасть драматизму у ванній кімнаті.

Водночас повне "занурення в плитку" з активними візерунками – тренд, що вже відходить у минуле. Якщо ви хочете багато плитки, краще обрати варіанти зі стриманими кольорами, дрібною мозаїкою або простими плитками-сітками. Геометричні мотиви залишаються актуальними, але тепер вони переосмислюються через призму природності й мінімалізму. Природні кольори та делікатні візерунки – ось те, що домінує в дизайні плитки зараз і залишиться актуальним у майбутньому.