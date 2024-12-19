Що мається на увазі під "великою плиткою"? Зазвичай це плитки розміром понад 30 сантиметрів на 60 сантиметрів. Вони мають низку переваг, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Великоформатні плитки – тренд 2025 року

Передусім, великі плитки означають меншу кількість швів. Це полегшує їх очищення та догляд.

Беззшовний вигляд великих плиток може обманювати око та візуально розширювати простір.

Водночас великі плитки мають і недоліки. Наприклад, їх складніше укладати, і вони більш схильні до тріщин. Крім того, можуть бути дорожчими за менші плитки.

Втім, великі плитки вже кілька років прикрашають підлоги та стіни душових, а в 2025 році очікується, що вони стануть важливим елементом на кухонних фартухах.

Плитка для фартуха – це ідеально з точки зору легкості у догляді, але не завжди доступно за ціною. Однак, якщо ви готові трохи поекспериментувати, то можете створити подібний ефект за нижчою ціною, використовуючи великоформатні плитки.

Великоформатні плитки представлені у великій різноманітності стилів.

Хоча можна знайти плитки з натурального мармуру чи каменю великого формату, ви також можете отримати такий ефект без високих витрат, вибираючи керамічні плитки, що імітують камінь.

Тіктокерка з ніком @surryplace стверджує, що отримала фартух із мармуровим ефектом менш ніж за 500 доларів, використовуючи порцелянові плитки.

Як видно з відео, при виборі великоформатних плиток для фартуха важливо правильно виміряти та підібрати плитки, що підходять для вашого простору.

Мінімізація кількості швів і зведення до мінімуму кількості розрізів – це ключ до досягнення практично безшовного вигляду. Можливо, також варто вибрати стриманий малюнок (або навіть однотонний колір), щоб не привертати увагу до місць, де малюнок плиток може не зовсім збігатися.

Навіть, якщо ви не хочете використовувати великоформатні плитки на всьому фартуху, ви можете розглянути варіант укладання їх за плитою, однією з найзабрудненіших зон на кухні. Це дозволить вам створити чудовий плитковий тренд, який точно приверне увагу в будь-якому приміщенні.