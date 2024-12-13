Дизайнери інтер'єру Кейлі Блелок та Тейлор Троя з House of Hive Design Co назвали найпопулярніші тренди у кухнях на наступний рік. Вони зауважили, що для того, аби реалізувати їх, не обов'язково купувати нову кухню. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

До теми Як змінити вигляд кухні в орендованій квартирі на краще, не роблячи ремонт

Тренди у кухнях на 2025 рік

Фактурне скло

Дизайнери радять обирати для кухонних фасадів фактурне скло. Найкраще воно підійде для верхніх шухляд або острівних ящиків.

Текстуроване скло забезпечує ідеальний баланс стилю та функціональності кухні. Це чудовий спосіб розбити монотонність масивних шаф, додавши елемент інтересу та вишуканості в простір,

– сказала Блелок.

Ще однією перевагою фактурного скла є те, що через нього не повністю видно предмети. Це додає простору глибини й цікавості.

До речі, якщо у вас вже є скляні фасади, але зі звичайного скла, то можна просто наклеїти зверху плівку. Так ви без зайвих зусиль і великих витрат отримаєте новий та суперактуальний дизайн.



Кухонні фасади з фактурним склом / Фото Future

Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.

Нелаковані метали

Глянцева та блискуча металева фурнітура відходить у минуле. Дизайнери радять обирати нелаковані метали з ефектом старовини. Особливо актуальними будуть мідь, нержавіюча сталь та золото.



Трендовий кран з затертої бронзи / Фото Future

Плитка Zellige

Керамічна плитка ручної роботи з серії Zellige популярна вже кілька сезонів, та у 2025 році буде справжнім "бум" на неї. Дизайнери радять використовувати її у несподіваний спосіб, аби додати інтер'єру оригінальності. Водночас широка колірна палітра Zellige дозволить доповнити інтер'єр у будь-якому стилі.



Плитка Zellige на кухні / Фото Future

Дерево теплого відтінку

У минулі роки популярним був білий дуб, який ідеально доповнював мінімалістичну кухню. Та у 2025 році світ прагнутиме більше затишку й тепла, а тому у тренди вибивається деревина у теплих відтінках.



Обирайте дерево у теплих відтінках / Фото Future

Обирайте будь-яку з цих тенденцій і ваша кухня точно сяятиме новизною і стилем.