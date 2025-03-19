Элемент спальни, на который мало кто обращает внимание, но он очень важен в фэншуе

Согласно фэншую, древнему китайскому учению, спальня является самым важным местом в доме с точки зрения влияния энергии на человека. Однако есть один предмет, который оказался значительно важнее, чем многие могли подумать.

В спальне все играет свою роль, в том числе и прикроватные тумбочки. Эксперты по фэншую верят, что правильный выбор тумбы на самом деле способен влиять на энергию спальни. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Прикроватные тумбы в фэншуе

В фэншуе особое внимание уделяют тумбам. Эксперт по этому учению Зои Вита Джеймс говорит, высота тумбы должна быть на уровне с матрасом. Но если у тумбы острые углы, тогда кровать должна быть выше нее. В идеале вообще стоит избегать тумб с острыми углами, поскольку они излучают энергию раздражения. Лучшим выбором станет круглая тумба или та, которая имеет закругленные углы. Она придаст спальне мягкости, тепла и уюта.

Также следует ставить две тумбы по обе стороны от кровати, чтобы создать в спальне энергию гармонии.



Такие тумбы подобраны не по фэншую / Фото Dmitry Zvolskiy, Pexels

Если кровать размещена у дверей в спальню, тогда ее стоит дополнить тяжелой антикварной или винтажной тумбой.

Это поможет заземлить пространство между дверью и неподвижным укрытием кровати, чтобы обеспечить надежную защиту во время сна,

– сказала Зои Вита Джеймс.

Кстати, тумбы необязательно должны быть одинаковыми. Различные варианты добавят динамики и эклектики. Эксперты по фэншую с радостью поддерживают такую идею.