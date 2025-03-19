У спальні все відіграє свою роль, зокрема й приліжкові тумбочки. Експерти з феншую вірять, що правильний вибір тумби насправді здатний впливати на енергію спальні. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Приліжкові тумби у феншуї

У феншуї особливу увагу приділяють тумбам. Експертка з цього вчення Зої Віта Джеймс каже, що висота тумби повинна бути на рівні з матрацом. Та якщо у тумби гострі кути, тоді ліжко має бути вищим за неї. В ідеалі взагалі варто уникати тумб з гострими кутами, оскільки вони випромінюють енергію роздратування. Найкращим вибором стане кругла тумба або та, яка має заокруглені кути. Вона надасть спальні м'якості, тепла і затишку.

Також слід ставити дві тумби по обидва боки від ліжка, щоб створити у спальній енергію гармонії.



Такі тумби підібрані не за феншуєм / Фото Dmitry Zvolskiy, Pexels

Якщо ліжко розміщене біля дверей у спальню, тоді його варто доповнити важкою антикварною або вінтажною тумбою.

Це допоможе заземлити простір між дверима та нерухомим укриттям ліжка, щоб забезпечити надійний захист під час сну,

– сказала Зої Віта Джеймс.

До речі, тумби необов'язково повинні бути однаковими. Різні варіанти додадуть динаміки й еклектики. Експерти з феншую радо підтримують таку ідею.