Тож слід ретельно підбирати колір фарби, який збираєтеся там використовувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Які кольори фарби не треба використовувати в спальні

Неправильно вибраний колір може зробити цей простір хаотичним або холодним. Хоча особисті вподобання відіграють певну роль, деякі кольори, як відомо, заважають розслабленню, і їх слід уникати, якщо ви хочете справді заспокоїтися.

Дизайнери інтер’єру поділилися, що підходить, а що ні, для спокійної спальні.

Білий може здатися класичним вибором, але не всі відтінки білого однакові. За словами дизайнера інтер’єру Бейлі Лі, холодний яскравий відтінок може здаватися стерильним і непривабливим, особливо при штучному освітленні.

Прохолодні білі просто не мають затишку, необхідного для спокійного відпочинку,

– зазначає фахівець.

Краще вибрати тепліший кремовий відтінок.



Чисто білий – не найкращий колір для спальні / Фото Unsplash

Відповідно до теорії кольору яскраво-фіолетовий колір більше заряджає енергією, ніж розслабляє, що не зовсім ідеально для спальні.

Багато хто думає про жовтий колір у спальні, адже це колір сонячного світла. Оскільки він асоціюється з денним світлом, нашому тілу може бути важче відпочити вночі. Натомість фахівці пропонують зберегти жовтий для інших приміщень або ванних кімнат. Якщо ви налаштовані використовувати його в спальні, виберіть блідий, приглушений відтінок, який м’яко відбиває світло, не перевантажуючи простір, або додайте його в аксесуари, як-от постільну білизну чи тумбочки.

Часто в Pinterest можна побачити світлини з темними, похмурими спальнями, але чорні та темно-сірі стіни не для всіх. Незважаючи на те, що вони можуть додати драматизму та елегантності, вони не завжди створюють спокійну атмосферу, яку бажає більшість людей у ​​спальні.



Чорний колір фарби не варто обирати для спальні / Фото Unsplash

Багатьом подобається червоний колір, але варто зауважити, що він підвищує рівень енергії, що може ускладнити розслаблення або сон. Для більш заспокійливого ефекту краще обрати землистий теракот або м'які рум'яна.

Як і червоний, помаранчевий сміливий і енергійний колір, проте він чудово підходить для жвавих приміщень, але не завжди ідеальний для відпочинку. Винятком є ​​теракотовий, більш глибоке поєднання червоного та помаранчевого кольорів, яке дарує тепло, але не приголомшує.