Експерти пояснили, як часто потрібно прати простирадла, а також поради щодо догляду за ними. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Дивіться також Колись був популярний, а зараз – ні: який змішувач для кухні чи ванни краще уникати

Як часто потрібно прати постільну білизну

Фахівці зазначають, що найкраще прати простирадла раз на тиждень.

Простирадла можуть переносити будь-що: від пилових кліщів до бактерій та грибків. Щотижневе прання гарантує, що ви позбудетеся будь-яких бактерій тощо, і це створює чисте середовище для сну,

– каже один з експертів.

Прати простирадла просто, але є деякі речі, про які слід пам’ятати. Для звичайного прання використовуйте цикл із холодною або теплою водою та натуральним мийним засобом. Однак, якщо ви маєте справу з плямами або якщо ви хворіли, виберіть найгарячіший цикл.

Незважаючи на те, що зручно завантажити в пральну машину все і попрати, але краще прати простирадла окремо від інших речей, особливо рушників. Фахівці вказують, що ворсинки з рушників потраплять на простирадла, "а з цим не варто мати справу". Крім того, такі речі, як шкарпетки та сорочки, можуть застрягти в простирадлах і або загубитися, або не почиститися належним чином, коли ви пратимете їх разом.

Ще одна причина прати одяг і простирадла окремо – це уникнути зачіпок. Простирадла можуть випадково зачепитися за блискавки на одязі і порватися.



Простирадла варто прати раз на тиждень / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Дивіться також Чи можна ставити на кухні пральну машину: це несмак чи все ж практично

Також фахівці розповіли, як часто прати решту постільної білизни.

Наволочки: періть наволочки щотижня разом із простирадлами.

Підковдра: якщо ви не використовуєте верхнє простирадло, періть підковдру раз на тиждень. Якщо ви використовуєте верхнє простирадло, періть підковдру кожні два-три тижні.

Наматрацники: періть наматрацник кожні два тижні.

Декоративні подушки: періть декоративні подушки сезонно.