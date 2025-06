Пол Маккартни превратил неприметную дверь в настоящее произведение искусства

Личное самовыражение через дизайн начинается с обыденного, и яркие двери Пола Маккартни - идеальный тому пример. Они точно вдохновляют на песню The Beatles "In My Life", которая искренне напоминает о важности помнить обычных "людей и вещи", с которыми мы взаимодействуем ежедневно.

Фото музыкальной комнаты, сделаны его дочерью Мэри Маккартни, показывают четырехпанельные двери, расписанные сложными узорами с восточными мотивами. Синий цветочный орнамент простирается вдоль центральных линий. Латунная ручка кажется тщательно подобранной, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens. Смотрите также Цвет кухонных шкафов Райана Гослинга будет доминировать в трендах 2026 года В чем секрет пространства Маккартни Двери музыканта: смотрите видео Пространство Пола Маккартни не только о том, как организовать музыкальную комнату. Это прежде всего мастер-класс по тому, как романтизировать свою жизнь через дизайн. Неожиданная роспись на дверях кажется идеальным началом. Лучшее в идее настенного мурала как форме самовыражения – это то, что его можно реализовать где угодно и за любой бюджет. Например, расписанные двери Пола – это альтернатива большим многометровым полотнам, которые мы часто видим на страницах дизайнерских журналов в гостиных. Такой "микро-мурал" можно создать в любой комнате, где есть двери.