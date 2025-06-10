Фото музичної кімнати, зроблені його донькою Мері Маккартні, показують чотирипанельні двері, розписані складними візерунками зі східними мотивами. Синій квітковий орнамент простягається вздовж центральних ліній. Латунна ручка здається ретельно підібраною, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

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У чому секрет простору Маккартні

Двері музиканта: дивіться відео

Простір Пола Маккартні не лише про те, як організувати музичну кімнату.

Це передусім майстер-клас із того, як романтизувати своє життя через дизайн. Несподіваний розпис на дверях здається ідеальним початком. Найкраще в ідеї настінного муралу як формі самовираження – це те, що його можна реалізувати будь-де й за будь-який бюджет. Наприклад, розписані двері Пола – це альтернатива великим багатометровим полотнам, які ми часто бачимо на сторінках дизайнерських журналів у вітальнях. Такий "мікро-мурал" можна створити в будь-якій кімнаті, де є двері.