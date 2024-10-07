Концепція галерейної стіни не є новою, але вона щоразу має неймовірний вигляд. Доказом цього якраз і слугує їдальня легендарного британського музиканта.

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У чому особливість інтер'єру їдальні Пола Маккартні

Їдальня Маккартні є майстер-класом у класичній техніці оформлення стін. Тут кремові стіни поєднані з красивими лінійними деталями. Стіл для їдальні з пофарбованого дерева та буфет додають простору тепла, затишку і відчуття історії. Тим часом зелені дерев’яні стільці в стилі середини століття створюють авангардний контраст. Над буфетом різноманітні великі рамки з фотографіями та картинами покривають стіну, наповнюючи приміщення кольором і художнім шармом.

Експерт із дизайну Дженніфер Еберт зізнається, що у захваті від маккартівського варіанта галерейної стіни. Зазвичай галерейні стіни створюють, аби заповнити порожнечу у просторі. У випадку з їдальнею співака кожна велика картина займає величезну частину простору за столом для їдальні, створюючи ефект повної муральної стіни.

Щоб створити власну галерейну стіну, Еберт радить звернути увагу на кольори, пропорції та вирівнювання.

У просторі Маккартні вибір червоного, жовтого та зеленого кольорів ідеально доповнює тепло дерев'яного столу. Ця єдність між мистецтвом і дизайном у просторі створює продумане та єдине відчуття в усій кімнаті,

– зауважила дизайнерка.

За словами фахівчині, є важливим те, що галерейна стіна розміщена в центрі відносно буфету та столу для їдальні. Це створює симетричний вигляд і робить кімнату акуратною та добре спланованою. Розмір картин також узгоджено з достатньою кількістю білого простору, щоб галерейна стіна не виглядала занадто візуально перевантаженою.

Сама ідея галерейної стіни полягає в тому, що вона вміщає те, що вас цікавить. Не існує жорстких правил щодо її оформлення.

Один із варіантів, як відтворити "альтернативну" галерейну стіну у себе вдома: Дизайнери рекомендують знайти вінтажні рамки для стіни в сільському стилі. Вони, зокрема, ідеально підходять для будинків з більш рустикальною естетикою. Це дозволить перетворити хобі, таке як пресування квітів, на витвір мистецтва, повісивши їх у старовинних, трохи зношених рамах і щільно розмістивши їх на порожній стіні.