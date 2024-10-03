Видання DelightFULL склало список найкращих колекцій домашнього декору та меблів зірок. Дизайн 24 ознайомить Вас із найбільш популярними з них.

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Дрю Берімор

Дрю Берімор запустила колекцію Flower Home у Walmart у 2019 році з вражаючим вибором екстравагантних меблів та декору. Нещодавно у 2024 році вийшла нова колекція кухонного посуду Beautiful Wildflower. Вона включає приголомшливі матово-чорні фритюрниці, чайники, мультиварки та міксери, прикрашені квітами. На принті зображені різноманітні квіти кольорів: зеленого, червоного, рожевого, білого та синього, що нагадує про дикий сад, приносячи відчуття природи всередину за допомогою цих високоякісних приладів.

Ленні Кравіц

Натхненний своїми подорожами, співак Ленні Кравіц співпрацював з CB2, щоб створити неймовірні текстильні вироби з африканськими та паризькими елементами, що мають яскравий рок-н-ролльний відтінок.

Фото CB2

Колекція Ленні Кравіц / Фото CB2

Келлі Кларксон

Американська акторка і співачка Келлі Кларксон випустила колекцію домашнього декору з Wayfair, натхненну своїми південними коріннями. Вона наповнена елементами у французькому сільському стилі. Нещодавно Кларксон випустила нову колекцію, присвячену своєму переїзду з Техасу у Нью-Йорк. Вона включає різні предмети меблів та декору, зокрема пледи, бокові столи, подушки.

Остання колекція меблів та декору від Келлі Кларксон, присвячена Нью-Йорку / Фото Wayfair

Різ Уізерспун

Популярна білявка Голлівуду Різ Уізерспун має бренд під назвою Draper James, який зокрема, створив дизайнерські скатертини для столу.

Фото Draper James

Олівія Палермо

Модель і акторка Олівія Палермо створила власний аромат свічок із Sicily Hill. Він неодмінно змусить ваш дім пахнути сицилійським лимоном і букетом півоній з білими квітами.

Фото Sicily Hill