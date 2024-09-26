Осінні температури вже на підході. Якщо ви сумуєте за сонячними днями, можете знайти втіху у затишному і теплому кімнатному закутку з чашкою чаю, в обіймах з улюбленим романом. Хочете створити ідеальний простір для читання? Дизайн24 розповість усе, що знадобиться Вам для облаштування неповторного місця для читання.

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Знайдіть ідеальне місце

Передусім, Ви не потребуєте великого простору для створення ідеального куточка.

Куточки для читання — це місця у вашому домі, де ви можете втекти від суєти дня і розслабитися. Це може бути підвіконня, альков чи порожній кут.

Декілька основних меблів достатньо, щоб створити ідеальний закуток для читання.

Довідка: Альков – це невелика заглиблена частина кімнати або арковий отвір. Секція частково огороджена такими вертикальними елементами, як стіни, стовпи та балюстради.

Знайдіть місце, де помістяться крісло, невеликий столик та торшер для створення основи вашого куточка. Додайте аксесуари, такі як м'які тканини, покривала та килимки, щоб створити теплу та привабливу атмосферу,

– радить Еллі Доусінг-Рейнольдс.

Оберіть освітлення помірковано

Світло є ключовим елементом. У випадку із куточком слід уникати яскравого стельового освітлення.

Коли вибираєте світильник для приватного закутку, переконайтеся, що вона достатньо висока, щоб кидати м’яке світло згори. Уникайте світильників на рівні очей під час сидіння — це допоможе зменшити блиск під час читання. Не забувайте обрати гарний абажур, щоб розсіювати світло, створюючи затишну атмосферу. Використовуйте звичайні теплі білі лампи розжарювання або світлодіоди.

Оберіть стильну підлогову лампу. Або ж оберіть настінний світильник над зоною для сидіння,

– підказує експертка.

Підберіть книжкову полицю під стиль кімнати

Книжкова полиця теж особлива деталь будь-якого куточка для читання.

Використовуйте свої книги як частину декору, що відображає вашу особистість. Спробуйте розмістити книги за кольором, щоб додати візуальної привабливості, і використовуйте підставки для книг, щоб розділити колекції. Не забувайте залишити місце для декоративних елементів або фотографій,

– зауважує Еллі.

Якщо ваш куточок занадто маленький для книжкової полиці, не хвилюйтеся. Можна додати шарму, просто сперши книги на стіну або поличку. Також дуже стильно буде, якщо ви складете кілька книг на підлогу поруч із кріслом.

Не забувайте про кольори

Щоб справді надати неповторності приватному закутку, виконайте його у кольорах, відмінних від тих, що використані у решті кімнати.

Грайте з насиченими відтінками, такими як темно-синій або оливковий. Якщо кімната вже яскрава, пофарбуйте куточок у нейтральний колір, щоб створити контраст,

– зазначає експертка.

Еллі також пропонує пофарбувати стіни і навіть стелю у темні, оксамитові відтінки, щоб створити ефект кокона. Це зробить простір дуже теплим і комфортним.

Додайте аксесуари

Щоб завершити оформлення куточка для читання, пограйтеся із текстурами для створення додаткового затишку. Додайте килимок, щоб об’єднати простір, а потім розмістіть покривала та ковдри на кріслі. Свічку або дифузор можна поставити на столик або полицю.