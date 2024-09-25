Ремонт – складний процес, справжня перевірка на міцність. Потрібно врахувати 1000 й 1 нюанс. Однак за кольори більше можна не хвилюватися, бо Дизайн 24 розповідає всі деталі.

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Які кольори варто обрати для своєї оселі

При виборі кольорів варто зважати на призначення кімнати. Зокрема, для спальні найкраще обрати ніжні відтінки як-от світло-блакитний або світло-зелений. Вони допоможуть розслабитися й налаштуватися на спокійний сон.

Тим часом для вітальні можна обрати щось яскравіше. Наприклад, насичений зелений або синій. Окрім того, виграшним варіантом стане вишневий. Тим часом шанувальникам мінімалізму ідеально підійде білий або сірий.

Для кабінету можна обрати стримані холодні тони. Вони допоможуть сконцентрувати увагу на важливих справах й закрити всі дедлайни.



Комфорт вдома – запорука щасливого життя / Unsplash

Найбільше простору для ідей залишає кухня. Їй підійдуть будь-які експерименти. Зокрема, можна обрати навіть жовтий або червоний кольори. Вони посилюватимуть апетит.

Якщо плануєте вдома спортивну зону, пофарбуйте її у помаранчевий колір. Тим часом для домашнього кінотеатру (якщо придбали проєктор) найвиграшніше використати білий.

Для дитячих кімнат психологи рекомендують обирати яскраві насичені барви. Вони стимулюватимуть у дітей вироблення творчої енергії.

Варто зауважити, що насамперед при виборі кольорів для своєї оселі варто зважати на власні уподобання. Бо головне у цьому житті – бути щасливим.