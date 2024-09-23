Про свій досвід переоблаштування фургону пара розповіла в тіктоці. Там за подружжям стежать понад 50 тисяч користувачів мережі.

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Фургон став квартирою-студією

На одному з відео Сесіль та Хосе проводять екскурсію квартирою-студією на колесах під назвою "Роккі". Її особливістю є майстерно прихована ванна кімната з туалетом – на вигляд це просто шафа з окремим сидінням.

Життя у місті може бути виснажливим, і багатьом з нас потрібен час на себе, щоб возз'єднатися з природою,

– поділилася 46-річна Сесіль в інтерв’ю журналістам Luxury Travel Daily.

Як каже Сесіль, популярність такого житла різко зросла за останні кілька років. Чоловік з дружиною захопились цією тенденцією і вирішили теж спробувати. Цей фургон вони не просто переобладнали фургон, поставивши там меблі, а створили креативний дизайн з багатьма прихованих функцій всередині.

Стильний дизайн і приховані функції: дивіться відео

"Цей фургон має так багато чудових особливостей, але прихований душ, безумовно, одна з наших улюблених, оскільки створює неймовірне відчуття відкритості – без громіздкої кабіни, що переривала б візуальне сприйняття простору", – додала Сесіль.

Як відреагували користувачі тіктока

Відео подружжя вірусяться в тіктоці, отримуючи десятки тисяч вподобань. Підписники продовжують залишати багато захоплених відгуків:

Це неймовірно розумно та гарно виконано;

Ого! Це найрозумніше переобладнання фургона, яке я коли-небудь бачив!;

Тепер ви назавжди забудете про оренду.

До та після ремонту: дивіться відео

Згодом Сесіль та Хосе уточнили, що це житло вони переоблаштували не для себе, а на замовлення клієнта. Тобто можна припустити, що подружжя має значний досвід у такому ремонті й заробляє на переоблаштуваннях.