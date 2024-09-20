Заощадити на ремонті реальніше, ніж здається. Найперше експерти радять створити бюджет і не відходити від нього. Також дуже важливо купувати матеріали на знижках, звертатися за допомогою до знайомих або ж певну роботу виконувати самостійно.

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Створіть бюджет і дотримуйтеся його

Подумайте про те, що ви хочете змінити на своїй кухні, а потім визначте суму, яку ви готові або можете витратити на це. Так ви зможете розібратися, які зміни зможе покрити ваш бюджет.

Порада: складіть електронну таблицю всього, що збираєтеся купити. Не забудьте вказати ціну на матеріали та вартість робіт. Потім ви зможете внести корективи, вибравши дешевші матеріали чи підрядників, які надають послуги не так дорого. А головне – уникнете будь-яких незапланованих витрат.

Купуйте на розпродажах

У певні сезонні періоди чи дні знижок можна купити дорогі матеріали значно дешевше. Наприклад, у січні все будівельне точно коштує менше, ніж на початку літа. Гарною нагодою зекономити також буде чорна п'ятниця чи ваш день народження, адже багато будівельних магазинів надають персональні знижки.

Вивчіть ціни на ремонтні роботи

Перед тим, як найняти професійну допомогу, варто вивчити будівельний ринок. Поспіх у цьому випадку може зіграти проти вас.

Подивіться на вартість безпосереднього найму підрядника або кваліфікованих робітників, а також дізнайтеся прайс на потрібні вам послуги. Порівнявши кілька підрядників, ви зрозумієте, хто буде найвигіднішим.

Порада: шукайте працівників у міжсезоння! Вони будуть менше зайняті, тому зможуть зробити ремонт дешевше.

Робіть усе, що можете, самі

Ремонт власноруч / Фото Pexels

Зараз у соцмережах можна побачити багато відео, де пари чи сім'ї роблять ремонт власноруч, і їхні результати вражають. Навіть якщо ви не маєте досвіду, певні речі точно зможете зробити самі.

Працівники часто приймають погодинну плату, тож чим більше ви можете зробити власноруч, тим більше зможете зекономити.

Використовуйте дещо повторно

Менші витрати – це не лише про заощадження та компроміси, але й використання того, що у вас уже є. Якщо ви маєте гарну шафу чи деякі побутові прилади в робочому стані, то не варто купувати нові. Шафи і все, що пов'язане з деревом, зараз особливо дорогі.

Витрачайте на техніку, але заощаджуйте на меблях

Правильна інвестиція – це купувати висококласні та енергозберігальні прилади або міцні кварцові стільниці. Усе інше, як-от стіл і до столу можна купувати за нижчими цінами.

Кухонна техніка / Фото Pexels

Звертайтеся за допомогою

Якщо у вас є знайомі-сантехніки або ті, друзі, які вже робили ремонт у своєму домі, попросіть у них допомоги.

Тут важливо бути справді впевненими, що вони можуть зробити те, про що говорять. Інакше ремонт може стати дорожчим, якщо доведеться виправляти помилки.