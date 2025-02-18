Сделают спальню изысканной и просторной: какие цвета постельного белья достигнут этого эффекта

Цвет вашего постельного белья может существенно повлиять на эстетику и атмосферу вашей спальни. Выбор подходящего оттенка может улучшить общий вид пространства, а также создать иллюзию большего размера комнаты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Постельное белье какого цвета сделает вашу спальню больше

Темные, мрачные тона серого, коричневого или темно-синего цвета могут привлечь взгляд к кровати и наоборот сделать ваше пространство меньше.

Более яркие, смелые оттенки красного, желтого и оранжевого могут принести солнечный свет в вашу спальню, но опять же, они привлекают внимание к кровати, перегружая небольшие помещения. Поэтому должна быть золотая середина.

Дизайнеры интерьера пришли к четкому выводу, как сделать маленькую спальню больше. Общий консенсус заключается в том, что отделка нейтральными цветами – лучший способ увеличить пространство, а приобретение комплекта постельного белья в нейтральных цветах – отличное решение.

Вы никогда не ошибетесь, выбрав теплые нейтральные цвета для своего постельного белья, если вы пытаетесь сделать комнату как можно больше,

– объясняет Кэти Куо, дизайнер интерьера и основатель Kathy Kuo Home.

Специалист говорит, что такие цвета, как бежевый, экрю и румяна как бежевый экрю и румяна, делают кровать большой (и дорогой), не привлекая много взгляда таким образом, чтобы отвлекать внимание от остального пространства.



Постельное белье в нейтральных цветах – отличное решение для спальни / Фото Unsplash

В общем, по словам еще одного дизайнера, светлые цвета, как правило, делают стены более отдаленными, а потолок – выше. Поэтому светлое постельное белье, например белое или светлое нейтральное, может сделать спальню больше.

Если вы хотите, чтобы ваша спальня выглядела и ощущалась роскошно, лучше избегать смелых оттенков и темных тонов в пользу этой классической цветовой палитры.