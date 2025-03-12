Эмма Робертс продумала каждую деталь в своей прихожей: как повторить ее интерьер

Обычно, прихожая – это то место, которому не уделяют много внимания, когда обустраивают дом. Однако американская актриса Эмма Робертс доказала, что продуманный вход в дом – это едва ли не самое важное во всем интерьере.

Прихожая Эммы Робертс

В прихожей мы проводим очень мало времени, поэтому это является главной причиной, почему ему не уделяют должного внимания. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Нюанс в том, что именно коридор является частью дома, которую первой видят гости, когда приходят к вам. Он должен задавать настроение и быть частью интерьера всего дома. Эмма Робертс хорошо поняла это правило, а потому к декорированию своей прихожей подошла особенно тщательно.

Интерьер дома звезды выполнен в теплых тонах, а потому создает домашнюю и теплую атмосферу. Прихожая не выбивается из общей схемы – стены в ней того же цвета, что и в гостиной. Все детали в доме взаимосвязаны и создают целостную картинку.

Дизайнеры просто в восторге от того, что Робертс продумала свой коридор до мелочей. Итальянская люстра из 1950-х годов, винтажный персидский ковер, антикварный деревянный стол, картины в роскошных вазах – это не про гостиную. Такое наполнение есть в прихожей актрисы. Дом с порога "говорит" о своей особенности и уюте.

Хотя интерьер в коридоре Робертс выполнен в эклектичном стиле, но именно подбор нейтральных оттенков уравновешивает его и делает спокойным.

Как повторить замысел актрисы у себя дома

Прихожая Эммы Робертс является достойной подражания, поэтому дизайнер интерьера Изабель Джексон рассказала, как создать похожую атмосферу у себя дома. Прежде всего она советует создать четкий фокус, который будет ловить первый взгляд гостей. Это может быть столик, как в доме актрисы, винтажная ваза с цветами или другой элемент.

Использование бежевого цвета на всех стенах и отделке создает прекрасную нейтральную палитру полотна для декоративных элементов,

– добавила дизайнер.

Также она обратила внимание на разумный выбор ковра в коридоре знаменитости. Робертс отказалась от традиционного коврика под дверью в пользу большего персидского ковра. На нем не будут заметны следы от грязи, поэтому такое решение можно считать функциональным.