Спальня Сальмы Хайек покорила дизайнеров цветовой комбинацией: что в ней особенного

Успокаивающая цветовая гамма превращает комнату Сальмы Хайек в "тихое убежище". Спальня актрисы поднимает классическое сочетание цветов на новый уровень.

Нет ничего более вневременного, чем зеленый и белый. Эта успокаивающая комбинация вызывает ассоциации с водяной лилией, камнями в реке или березой, мягко колышущейся на ветру, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens.

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В чем изюминка цветовой палитры спальни Хайек

Зеленые обои и белое постельное белье особенно эффектно смотрятся в спальне Сальмы Хайек.

Лиственные узоры на стенах прекрасно контрастируют с белоснежным льняным одеялом, создавая ощущение элегантности. Темная деревянная тумба завершает образ и придает ему основательности.

Спальня Сальмы Хайек: смотрите фото

Эксперты считают, что зеленый цвет стен – идеальный выбор, если вы хотите создать спокойное пространство.

Зеленый прекрасно работает в любом помещении – будь то тихая спальня с мебелью оливкового оттенка, или кухня в стиле винтаж с мятными шкафчиками и деревянными столешницами в деревенском стиле. Успокаивающие свойства зеленых стен делают их перспективным трендом в интерьере на 2026 год.

Вся прелесть этого тренда в его способности превращать пространства в мирные оазисы, создающие ощущение связи с природой. Это мягкое напоминание, что немного зелени может придать помещению жизни, гостеприимства и вечной актуальности.

Однако настоящая красота зеленой спальни Сальмы заключается в том, как она подчеркивает природный оттенок контрастным белым. Актриса создала монохромную кровать с белыми подушками, простыней и одеялом. Белый известен как естественный осветитель, поэтому он автоматически делает зеленый еще более выразительным. А четкая фактура хлопка добавляет современности на фоне обоев в винтажном стиле.

Сальма использует кремовое стеганое одеяло с текстурой, чтобы разнообразить однотонную кровать. Будь то фактурные обои в сочетании с гладкой мебелью, или узорчатые стены с лаконичной постелью – именно многообразие создает интерес в интерьере.