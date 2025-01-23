Неокрашенные кухонные шкафы становятся устойчивым трендом. Во-первых, они имеют уникальный эстетический вид. Во-вторых, их ценят за экологичность, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Дерево – тренд на кухне Хайек

Сальма Хайек демонстрирует на примере собственной кухни, как дубовые шкафы могут добавить тепла и глубины интерьеру.

Эксперты указывают, что сегодня мебель из ореха и необычные линейные узоры венге и зебрано уступают место более светлым текстурированным деревьям.

Дерево идеально подходит как для современных, так и для классических интерьеров. Сфера его применения широка: от гладких шкафов с плоскими фасадами до грубо обработанных шкафов в стиле кантри.

Дизайнеры призывают не перегружать деревянными отделками, Чтобы избежать однотипного вида, стоит добавить в кухню крашеные элементы, контрастировать оттенки и текстуры, внести интересные детали с помощью освещения, фурнитуры и столешниц. И таким образом сделать пространство индивидуальным.