Актер опубликовал в Instagram кадры, на которых его дочь воспроизводит знаменитый торт-подарок Тома Круза. На этом видео можно увидеть белый остров на кухне, гармонично подобранные шкафы и плитку на стене. Однородность цвета придает пространству чистый, спокойный и вневременной вид, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как Траволта сделал белую кухню небанальной

Белый цвет, сочетающий в себе традицию и современность, подходит к различным трендам и стилям. Этот нейтральный цвет является основой многих дизайнов: от скандинавского до "тихой роскоши" и современного фермерского стиля. Его универсальность – это суперсила, которая позволяет воплощать множество идей для белых кухонь.

Кухня Траволты: как она выглядит

При работе с полностью белой кухней, как и с любой другой монохромной схемой, важно сохранять визуальный интерес, чтобы помещение не выглядело банально. Изюминки в пространство лучше всего добавит текстура.

Дизайнеры советуют последовать примеру Траволты, в кухне которого матовые поверхности сочетаются с глянцевой плиткой.

Вариация материалов тоже отличный способ внести больше интересных акцентов. Мрамор, окрашенное дерево и льняные ткани – это отличные варианты для мебели и аксессуаров на кухне.

Наконец, чтобы белая кухня не была стерильной, следует уделить должное внимание освещению.

Холодный свет LED-ламп может сделать белые поверхности синеватыми. Поэтому эксперты советуют вместо них выбрать нейтральное или теплое освещение под шкафами или в виде подвесных светильников.

Также специалисты рекомендуют добавить тонкие золотые акценты, чтобы еще больше подчеркнуть теплоту белой кухни.

Что-то такое минимальное, как ножки стульев или смеситель, может изменить атмосферу кухни, сделав ее приглашающей и одновременно роскошной,

– подытожила специалист Дженнифер Эберт.