Актор опублікував в Instagram кадри, на яких його донька відтворює знаменитий торт-подарунок Тома Круза. На цьому відео можна побачити білий острів на кухні, гармонійно підібрані шафи та плитку на стіні. Однорідність кольору надає простору чистий, спокійний та позачасовий вигляд, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як Траволта зробив білу кухню небанальною

Білий колір, що поєднує у собі традицію і сучасність, пасує до різних трендів і стилів. Цей нейтральний колір є основою багатьох дизайнів: від скандинавського до "тихої розкоші" та сучасного фермерського стилю. Його універсальність – це суперсила, яка дозволяє втілювати безліч ідей для білих кухонь.

Кухня Траволти: який вигляд вона має

При роботі з цілком білою кухнею, як і з будь-якою іншою монохромною схемою, важливо зберігати візуальний інтерес, щоб приміщення не мало банальний вигляд. Цікавинки у простір найкраще додасть текстура.

Дизайнери радять наслідувати приклад Траволти, у кухні якого матові поверхні поєднуються з глянцевою плиткою.

Варіація матеріалів теж чудовий спосіб внести більше цікавих акцентів. Мармур, пофарбоване дерево та лляні тканини – це відмінні варіанти для меблів та аксесуарів на кухні.

Нарешті, щоб біла кухня не була стерильною, слід приділити належну увагу освітленню.

Холодне світло LED-ламп може зробити білі поверхні синюватими. Тому експерти радять замість них обрати нейтральне або тепле освітлення під шафами або у вигляді підвісних світильників.

Також фахівці рекомендують додати тонкі золоті акценти, щоб ще більше підкреслити теплоту білої кухні.

Щось таке мінімальне, як ніжки стільців або змішувач, може змінити атмосферу кухні, зробивши її запрошувальною та водночас розкішною,

– підсумувала фахівчиня Дженніфер Еберт.