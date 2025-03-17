Это надо знать всем, кто планирует ремонт в 2025 году: инсайды от дизайнера

Ремонт – это процесс очень ответственный, поскольку делается на годы. Перед тем, как браться за него, стоит ознакомиться со всеми подводными камнями. Ведь ошибки во время ремонта могут повлиять на удобство и функциональность вашего дома.

Дизайнерская студия @blink.design рассказала о нюансах ремонта, которые нужно знать всем, кто планирует обновлять интерьер в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал.

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Секреты удачного ремонта

Стильные скрытые двери и теневой плинтус устанавливаются на этапе теневых работ. Важно заранее выбрать изделия и предупредить мастеров об этом, поскольку позже вы уже не сможете их вмонтировать. То же касается трассы для кондиционеров и вентиляции – их также устанавливают во время теневых работ.

Сейчас практически все выбирают для своих домов пол с обогревом. А особенно для ванной и кухни. Однако есть важное предостережение – его нельзя монтировать под мебель и технику. Поэтому заранее обдумайте расположение всех предметов в интерьере.

Натяжной потолок – это не пережитки прошлого. Он может иметь стильный и современный вид, если его правильно смонтировать и выбрать матовый вариант.

Дизайнер советует провести кабель с интернетом к каждому телевизору в доме. Так качество изображения будет лучше, и вы сможете наслаждаться качественным просмотром фильмов.



Интерьер спальни / Фото Dmitry Zvolskiy

Еще одна инновация, которую создали, чтобы облегчить нашу жизнь, это – мастер-выключатель. Эта одна кнопка выключит свет во всей квартире, когда вы будете уходить из дома. Это очень удобно, поскольку не нужно разуваться, чтобы выключить свет в спальной, о котором вы забыли.

Ну и самый важный совет – если вы планируете ремонт, то начинайте его уже. С каждым днем стоимость ремонта растет, поскольку растут цены на материалы. Ремонт в этом году точно будет дешевле, чем в следующем.