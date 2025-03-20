Эстетично и изысканно: в чем особенность гардеробной комнаты известной теннисистки Серены Уильямс

Немало тех, кто хочет сделать в своем доме гардеробную, и хочет, чтобы она была изысканной и оригинальной. Гардеробная известной теннисистки Серены Уильямс демонстрирует пример функциональности и стиля.

Именно открытые стеллажи служат примером эстетически привлекательных решений для хранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гардеробная комната Серены Уильямс

Первое, что бросается в глаза в гардеробной Серены Уильямс, – замечательные деревянные плавающие полки. В видео, которое теннисистка опубликовала на своей странице в инстаграме, она продемонстрировала свою коллекцию сумок и одновременно полки, на которых они сложены.

Так, заметно, что спортсменка сделала небольшой отход от стандартных линейных полок и установила в гардеробной небольшие плавающие полки, которые чередуют свое размещение на стене.

Вследствие этого образовался визуально интересный стеллаж, который также служит хорошим (и организованным) местом для аксессуаров Серены.

По мнению экспертов, плавающие полки являются отличным выбором благодаря своей практичности и эстетической привлекательности.

Храня свои сумки на этих отдельных полках, теннисистка поддерживает чистоту, без загромождения шкафов, а также может демонстрировать некоторые из своих любимых вещей. К тому же деревянная отделка на самих полках также создает естественное, теплое ощущение в комнате.

Несмотря на это, стоит отметить, что закрытые стеллажи могут быть полезными для предметов, которые вы не хотели бы выставлять напоказ.

Специалисты говорят, что "хороший дизайн – это создание баланса". Прекрасно, когда есть как открытые, так и закрытые решения для хранения. Важно отметить, что следует выставлять напоказ не очень много вещей, чтобы избежать ненужного беспорядка.

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