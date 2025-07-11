Вы этого не знали: шкаф-буфет возник в Средневековье из-за страха перед отравлением

Сегодня шкаф-буфет или креденца это эстетичный и функциональный элемент кухни или столовой, где хранят посуду, салфетки и прочие мелочи. Но мало кто знает, что его история началась не только из потребности в удобном хранении, но и из страха перед отравлением.

Креденц – это не просто красивый шкафчик с дверцами и ящиками. Это мебельный символ эпох, который начинался как средство безопасности, а стал признаком утонченного вкуса. История его возникновения полна неожиданностей и аристократических ритуалов, передает 24 Канал.

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Шкаф-буфет в период Средневековья служил тестом на "доверие"

Все началось в средневековой Европе, когда жизнь монархов и вельмож часто висела на волоске – особенно, если дело касалось еды. Отравление тогда было не менее популярным, чем мода на гербовые кольца. Поэтому прежде чем подать блюдо на стол, его "проверяли" слуги: пробовали, оценивали, и только потом – подавали господину. Именно это испытание называлось credence (от латинского credere – "доверять"). А специальный стол, на котором стояли блюда перед подачей, начали называть "креденц".

Шкаф-буфет / Фото, сгенерированное Chatgpt

Сначала креденц был простым массивным столом без всяких украшений. Но со временем, когда страх отравлений уменьшился, а мода на роскошь выросла, креденц превратился в изысканный буфетный шкаф. В период Возрождения его уже украшали резьбой, инкрустацией и ставили на видном месте в столовой или гостиной. Там хранили посуду, салфетки, хрусталь, а во время банкетов выставляли лучшие бутылки и тарелки для демонстрации вкуса и достатка.

Французы, итальянцы и англичане каждый адаптировали креденц по-своему. У одних он был пышным и вычурным, у других – сдержанным и геометрическим. Но в любом исполнении креденц всегда оставался чем-то большим, чем просто мебелью: это был статус, стиль и тень старинной осторожности.

Сегодня шкафы-буфеты утратили свою защитную функцию, но сохранили историческое очарование. Они все еще ассоциируются с заботой, традицией и гостеприимством. И кто бы мог подумать, что их начало связано не с дизайном, а с ядом?