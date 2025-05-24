Сегодняшние витрины – это вариации из дерева и металла, с лаконичными формами и дизайном, подходящим для любой комнаты. И изменения претерпели не только визуальные черты – трансформировалось и назначение этих шкафов, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Почему стеклянные шкафы снова в тренде?

Когда-то такие шкафы использовались преимущественно в формальных пространствах, например столовых. Теперь же они значительно универсальнее и непринужденнее. Дизайнеры находят им место в гостиных, ванных, спальнях – где угодно.

В 2025 году традиционная эстетика вытесняет строгий минимализм. Возрождение витрин идеально вписывается в эту тенденцию. Цель мебели остается той же, что и в 90-х – декоративное хранение. Но сейчас эти вещи обновляют со стилем, которого они заслуживают, – и они снова становятся главными героями интерьера.

Что разместить в витринах / Фото Lisa Romerein

Что можно разместить в витрине:

Книги: чтобы экспозиция имела интересный вид, часть книг поставьте вертикально, другие – горизонтально, чтобы на них можно было поставить декоративные элементы – рамки, керамику и тому подобное. Внимательно подбирайте палитру обложек для гармоничного вида;

Текстиль: если шкаф стоит в коридоре между ванной и спальней, удобно хранить в нем дополнительное белье;

Сувениры из путешествий: выставляйте маленькие картины, керамику, корзины, ракушки, открытки;

Личные коллекции: керамика, журналы, музыкальные альбомы - все, что раскрывает ваши интересы и придает дому характер;

Материалы для рукоделия;

Искусство;

Семейные реликвии;

Праздничный декор: мини-елки, старинные игрушки, открытки, тематическое искусство.

Как правильно декорировать стеклянные витрины / Фото Nathan Schroder

Как стилизовать стеклянный шкаф

Группируйте объекты

Чтобы избежать хаоса, размещайте вещи группами. Делайте мини-композиции, как на журнальном столике. Используйте нечетное количество элементов, играйте с высотой и текстурами, но придерживайтесь единой темы или цвета.

Однотонная палитра

Создайте современный вид с помощью ограниченной цветовой гаммы. Выберите доминирующий оттенок и подберите экспонаты в похожей гамме. Избегайте монотонности благодаря разнообразию форм, размеров и фактур.

Играйте с высотой

Чтобы не "утопить" заднюю стенку шкафа или, наоборот, не перекрыть ее полностью, комбинируйте высокие и низкие объекты. Высокая ваза или стопка тканей, малые предметы на переднем плане, рамки разных размеров – все это создает объем и баланс.

Разнообразие размеров

Если все объекты одинаковые, полка выглядит как витрина магазина. Варьируйте масштаб: маленькие вещи сочетайте с более крупными.