Сьогоднішні вітрини – це варіації з дерева та металу, з лаконічними формами та дизайном, що підходить для будь-якої кімнати. І змін зазнали не лише візуальні риси – трансформувалось і призначення цих шаф, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Чому скляні шафи знову в тренді?

Колись такі шафи використовувалися переважно у формальних просторах, наприклад їдальнях. Тепер ж вони значно універсальніші й невимушеніші. Дизайнери знаходять їм місце у вітальнях, ванних, спальнях – будь-де.

У 2025 році традиційна естетика витісняє суворий мінімалізм. Відродження вітрин ідеально вписується в цю тенденцію. Мета меблів лишається тією самою, що й у 90-х – декоративне зберігання. Але зараз ці речі оновлюють зі стилем, якого вони заслуговують, – і вони знову стають головними героями інтер'єру.

Що розмістити у вітринах / Фото Lisa Romerein

Що можна розмістити у вітрині:

Книги: щоб експозиція мала цікавий вигляд, частину книг поставте вертикально, інші – горизонтально, аби на них можна було поставити декоративні елементи – рамки, кераміку тощо. Уважно підбирайте палітру обкладинок для гармонійного вигляду;

Текстиль: якщо шафа стоїть у коридорі між ванною і спальнею, зручно зберігати в ній додаткову білизну;

Сувеніри з подорожей: виставляйте маленькі картини, кераміку, кошики, мушлі, листівки;

Особисті колекції: кераміка, журнали, музичні альбоми — все, що розкриває ваші інтереси й надає дому характеру;

Матеріали для рукоділля;

Мистецтво;

Сімейні реліквії;

Святковий декор: міні-ялинки, старовинні іграшки, листівки, тематичне мистецтво.

Як правильно декорувати скляні вітрини / Фото Nathan Schroder

Як стилізувати скляну шафу

Групуйте об'єкти

Щоб уникнути хаосу, розміщуйте речі групами. Робіть міні-композиції, як на журнальному столику. Використовуйте непарну кількість елементів, грайте з висотою та текстурами, але дотримуйтеся єдиної теми чи кольору.

Однотонна палітра

Створіть сучасний вигляд за допомогою обмеженої кольорової гами. Виберіть домінуючий відтінок і підберіть експонати у схожій гамі. Уникайте монотонності завдяки різноманітності форм, розмірів і фактур.

Грайте з висотою

Щоб не "втопити" задню стінку шафи або, навпаки, не перекрити її повністю, комбінуйте високі й низькі об’єкти. Висока ваза або стопка тканин, малі предмети на передньому плані, рамки різних розмірів – усе це створює об'єм і баланс.

Різноманітність розмірів

Якщо всі об'єкти однакові, полиця виглядає як вітрина магазину. Варіюйте масштаб: маленькі речі поєднуйте з більшими.