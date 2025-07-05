Диван супермодели Синди Кроуфорд поразил дизайнеров своим смелым цветом

Яркий диван –это замечательный способ оживить комнату. И цвет дивана американской супермодели и телеведущей Синди Кроуфорд идеальный тому пример.

Супермодель недавно поделилась снимком, где она отдыхает на диване в стиле 70-х, цвета жженого апельсина, с акцентом в виде галереи картин в деревянных рамах. Это идеальный пример того, почему оранжевый – стильное решение в интерьере, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens.

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Преимущества жженого оранжевого

Хотя этот цвет может иметь яркие варианты, приглушенные или жженые оттенки оранжевого придают пространству ретро-шарма и изысканности, и оказываются удивительно универсальными – не только для гостиной, но и для других комнат.

Синди на диване: смотрите фото

По словам экспертов, оранжевый – не только гибкий в использовании цвет, но и имеет свойства, поднимающие настроение.

Он прекрасно сочетается со многими другими оттенками, символизирует тепло и хорошее здоровье – именно то, что нужно, чтобы превратить дом в настоящий дом.

Оранжевый часто ассоциируется с огнем и природой, поэтому его легко сочетать с земляными оттенками, такими как мягкий коричневый, серовато-синий и лесной зеленый.

Белые стены в доме Синди создают идеальный нейтральный фон, на котором ее оранжевый диван выглядит особенно ярко, а деревянные рамы на стенах усиливают природный элемент.

Дизайнеры также советуют экспериментировать с оранжевыми аксессуарами и текстилем – например, перенести этот цвет на окна, чтобы получить яркий и неожиданный акцент.

Когда вы добавляете акцентный предмет мебели, такой как оранжевый диван, хорошее правило – сохранять окружающую среду нейтральной и спокойной. Это позволяет дивану оставаться центральным элементом, не конкурируя с другими яркими деталями. В то же время, добавление текстурных или природных элементов – растений, плетеных ковриков и т.д. – может еще лучше подчеркнуть красоту дивана вроде того, что выбрала Синди.