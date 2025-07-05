Супермодель нещодавно поділилася знімком, де вона відпочиває на дивані у стилі 70-х, кольору паленого апельсину, з акцентом у вигляді галереї картин у дерев'яних рамах. Це ідеальний приклад того, чому помаранчевий – стильне рішення в інтер'єрі, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

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Переваги паленого помаранчевого

Хоча цей колір може мати яскраві варіанти, приглушені або палені відтінки помаранчевого надають простору ретро-шарму та вишуканості, і виявляються на диво універсальними – не лише для вітальні, а й для інших кімнат.

Сінді на дивані: дивіться фото

За словами експертів, помаранчевий – не лише гнучкий у використанні колір, а й має властивості, що піднімають настрій.

Він чудово поєднується з багатьма іншими відтінками, символізує тепло та добре здоров'я – саме те, що потрібно, аби перетворити будинок на справжній дім.

Помаранчевий часто асоціюється з вогнем і природою, тому його легко поєднувати із земляними відтінками, такими як м'який коричневий, сірувато-синій та лісовий зелений.

Білі стіни в будинку Сінді створюють ідеальне нейтральне тло, на якому її помаранчевий диван має особливо яскравий вигляд, а дерев'яні рами на стінах підсилюють природний елемент.

Дизайнери також радять експериментувати з помаранчевими аксесуарами та текстилем – наприклад, перенести цей колір на вікна, щоб отримати яскравий і несподіваний акцент.

Коли ви додаєте акцентний предмет меблів, такий як помаранчевий диван, хороше правило – зберігати навколишнє середовище нейтральним і спокійним. Це дозволяє дивану залишатися центральним елементом, не конкуруючи з іншими яскравими деталями. Водночас, додавання текстурних або природних елементів – рослин, плетених килимків тощо – може ще краще підкреслити красу дивану на кшталт того, що обрала Сінді.