Как легко снять рулонные шторы – пошаговая инструкция для самостоятельного демонтажа

Рулонные шторы идеально дополняют современный интерьер, сочетая простоту с функциональностью. Они не только эффективно защищают от солнца, но и придают помещению аккуратный и стильный вид.

Чтобы помыть окна и очистить от грязи сами шторы, их нужно снять. 24 Канал рассказывает, как сделать процесс снятия простым.

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Как снять рулонные шторы?

Правильно подобранные инструменты сэкономят ваше время и нервы. Вам понадобятся:

Отвертка (плоская или крестовая): для откручивания винтов с кронштейнов.

Лестница или стульчик: для доступа к высоким или труднодоступным шторам.

Плоскогубцы: для удаления тугих клипс или винтов.

Дрель (необязательно): если винты изношены или очень плотно затянуты.

Салфетки/тряпки: для уборки пыли или грязи после снятия.

Совет: перед началом проверьте тип механизма ваших штор (цепочный или пружинный) и разберитесь, как именно они закреплены.

Рулонные шторы имеют простую конструкцию. Вот основные части:

Рулонная трубка: цилиндр, вокруг которого наматывается ткань.

Кронштейны: пластиковые или металлические крепления, которые держат трубку.

Механизм управления: либо система с цепочкой, либо пружинный механизм натяжения.

Шнур натяжения/нижняя планка (не у всех): для удержания ткани в натянутом положении.

Как снять рулонные шторы / Фото из открытых источников

Есть два основных способа монтажа рулонных штор:

Внутренний монтаж (в оконном проеме);

Внешний монтаж (на стене или потолке над окном).

Тип крепления влияет на способ демонтажа.

Шаг 1: Подготовьте рабочее место

Очистите пространство вокруг окна, уберите мебель или предметы декора.

Постелите тряпку или пленку под окном, чтобы собрать пыль, винты или мусор.

Подготовьте все инструменты под рукой.

Шаг 2: Снимите рулонную трубку

Для пружинного механизма:

Найдите пружинный кронштейн: один край трубки закреплен в фиксированном кронштейне, другой – в пружинном.

Сожмите пружину: нажмите трубку в сторону пружинного кронштейна, чтобы сжать пружину.

Снимите трубку: осторожно вытяните другой край трубки из фиксированного кронштейна.

Для штор с цепочкой:

Найдите кронштейн со стороны цепочки.

Определите тип крепления: если клипсовое – нажмите на фиксатор и поднимите трубку. Если на винтах – открутите отверткой.

Снимите трубку с обеих сторон осторожно, не повреждая механизм.

Шаг 3: Снимите кронштейны

Открутите винты, которыми кронштейны прикреплены к стене, потолку или раме.

Используйте нож, если кронштейны были приклеены – осторожно подрежьте клей. Протрите поверхности, удалите остатки пыли или клея.

Шаг 4: Снимите нижнюю планку или шнуры (при наличии)

Если у вас есть утяжелитель или натяжные шнуры, осторожно отцепите их.

Снимите шнуры или вытяните нижнюю планку.

Решение распространенных проблем

Кронштейны не отпускают трубку: используйте плоскогубцы или нажмите фиксатор отверткой.

Сорванные винты: осторожно выкрутите плоскогубцами или используйте дрель с экстрактором.

Ткань застряла: раскрутите ее вручную перед снятием, во избежание разрывов.