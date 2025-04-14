Спальня Дженнифер Энистон – сдержанная роскошь, которую легко повторить у себя дома

Тренд "тихой роскоши" в дизайне интерьера появился еще в 2023 году. Впрочем, он выдержал испытание временем и до сих пор остается популярным. Ни одно другое помещение не отражает эту эстетику так хорошо, как спальня Дженнифер Энистон.

Спальня Дженнифер Энистон создана голливудским дизайнером Стивеном Шедли. Ее основной изюминкой является кровать, расположенная на грецком пьедестале и приподнятая над полом на ковровой платформе, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как создать спальню по примеру Энистон

Также в пространстве есть лампы, спроектированные дизайнером Джеймсом Монтемом и роскошные постельные принадлежности. Хотя спальня Дженнифер Энистон является уникальной, создать похожую элегантную атмосферу в собственной спальне вполне возможно.

Как выглядит спальня Энистон: смотрите фото

Чтобы достичь вида "тихой роскоши" в спальне, ключевое значение имеет высококачественное постельное белье. Оно не только стильное и элегантное, но и комфортное для сна.

После оформления кровати добавьте в пространство декоративные акценты с богатыми текстурами. Подумайте о овечьих ковриках, кашемировые пледы, а также элементы на прикроватных тумбах, например, стопки дизайнерских книг и сдержанные вазы с цветами и зеленью.

Эксперты также рекомендуют украшать комнату антиквариатом или симметричными лампами, или большей мебелью, такой как прикроватные тумбочки или комоды.