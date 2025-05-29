Лайфхак с обеденной скатертью, который неожиданным образом обновит интерьер спальни

Обычная скатерть может стать неожиданным акцентом в спальне. Этот простой лайфхак поможет освежить интерьер без затрат и придаст новый стиль кровати.

Пользовательница Instagram @fourthandeastmain показала, как оригинальным способом использовать винтажные, антикварные или просто декоративные скатерти, которые кажутся слишком стильными, чтобы прятать их под тарелками, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как использовать скатерть в спальне

Добавляя такую ткань к постельному белью, можно создать дополнительную текстуру, глубину и узор.

Основное преимущество этого лайфхака в том, что он позволяет разнообразить текстиль без необходимости в большом одеяле, которое может быть тяжелым или "перевесить" кровать. Большинство обеденных скатертей – хотя и большие – все же меньше по размерам стандартных простыней или пледов, а еще они довольно легкие. Их длина обычно колеблется от 150 до 230 сантиметров, поэтому следует учесть размер кровати, чтобы избежать лишней ткани. Суть в том, чтобы найти баланс – скатерть должна покрывать кровать, но не полностью "утопить" ее.

Расстелите скатерть на кровати так, чтобы длинные края спадали по бокам. Или сложите ее пополам и положите только на нижнюю часть кровати. Главное – правильно совместить слои: можно завернуть край одеяла поверх скатерти или добавить еще одно легкое одеяло или покрывало, чтобы создать плавный переход. Если сложить скатерть втрое и положить в ногах кровати, она будет выполнять функцию декоративного пледа и также придаст фактурности.

Как работает лайфхак со скатертью: смотрите видео