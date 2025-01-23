Если вы хотите скрыть устаревшие или невыразительные двери из матового стекла, или просто хотите добавить мягкости и текстуры вашей ванной комнате, вам может понравиться идея от пользовательницы Instagram @popofcolorproject, которая предлагает простой и доступный способ прикрыть стеклянные двери в душе, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Скатерть как шторы для душа

Для воплощения проекта вам понадобятся старая кухонная скатерть, несколько клипсов для штор и карниз для душа.

Вы можете использовать одну или две скатерти в зависимости от того, сколько места нужно покрыть. Поместите натяжной карниз над ванной на несколько метров выше имеющейся двери. Это может помочь создать иллюзию более высокого потолка. Также можно закрепить карниз на стене над ванной, если нет открытой ниши сверху. Прикрепите клипсы к ткани через равные промежутки и повесьте шторы на карниз.

Поскольку душ имеет двери, ткань скатерти будет защищена от влаги или повреждений, хотя можно также использовать подкладку из пластиковой, канвасовой или масляной ткани, чтобы предотвратить ее промокание.

Как скатерть превратить в шторы для дверей в душе: смотрите видео