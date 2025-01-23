Якщо ви хочете приховати застарілі або невиразні двері з матового скла, або просто бажаєте додати м'якості та текстури вашій ванній кімнаті, вам може сподобатись ідея від користувачки Instagram @popofcolorproject, яка пропонує простий і доступний спосіб прикрити скляні двері у душі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Скатертина як штори для душу

Для втілення проєкту вам знадобляться стара кухонна скатертина, кілька кліпсів для штор і карниз для душу.

Ви можете використовувати одну або дві скатертини залежно від того, скільки місця потрібно покрити. Помістіть натяжний карниз над ванною на кілька метрів вище від наявних дверей. Це може допомогти створити ілюзію вищої стелі. Також можна закріпити карниз на стіні над ванною, якщо немає відкритої ніші зверху. Прикріпіть кліпси до тканини через рівні проміжки і повісьте штори на карниз.

Оскільки душ має двері, тканина скатертини буде захищена від вологи або пошкоджень, хоча можна також використовувати підкладку з пластикової, канвасової чи олійної тканини, щоб запобігти її промоканню.

Як скартертину перетворити на штори для дверей у душі: дивіться відео