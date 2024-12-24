Є щонайменше 6 "пасток", яких слід уникати. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Помилки при проєктуванні ванної кімнати для гостей

Надто сміливий вибір дизайну. Краще триматися подалі від занадто сміливих дизайнерських рішень, каже експерт з ванних кімнат Лаура Пелл. Нейтральні тони і класичні стилі в приміщенні краще підходять для того, щоб задовольнити різні смаки.

Створення відчуття тісноти в кімнаті завдяки великим меблям. Не варто "набивати" простір меблями та речами, якщо хочете, щоб гостям було комфортно. "Виберіть настінний або плаваючий умивальник для ванної кімнати та обтічні меблі, щоб ванна кімната не відчувалася тісною", – каже Лаура Пелл.

Нехтування функціональністю. Не треба нехтувати функціональністю – забезпечте належне освітлення, а також підтримуйте сантехніку у гарному стані, щоб уникнути незручностей для гостей, радять фахівці.



Ванна кімната для гостей повинна бути функціональною / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Не передбачено всіх випадків. Добре укомплектована гостьова ванна кімната завжди принесе користь, тому експерти кажуть, що варто інвестувати в рушники чи інші аксесуари для ванної кімнати, щоб ваші гості були задоволені.

Розвішування сімейних фотографій на стінах. Дизайнер інтер’єру Александра Пек рекомендує уникати декорування гостьової ванної кімнати будь-якими особистими речами, як-от сімейними фотографіями – їх найкраще виставляти в іншому місці вдома.

Використання занадто сильних ароматизаторів. Ви можете подумати, що ванна кімната з чудовим запахом – це те, чого хочуть усі гості, але ви можете зайти занадто далеко, на думку деяких експертів. Сильні ароматизатори або ароматизовані продукти можуть бути неприємними, особливо для людей із чутливістю.