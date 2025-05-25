3 ретро-цвета для спальни снова в моде - как их осовременить

Ретро-цвета для спальни возвращаются и все чаще появляются в лентах соцсетей. Под "ретро" обычно подразумевают оттенки, которые были популярны с 1950-х до конца 1990-х годов. В течение этого 50-летнего периода люди украшали свои дома самыми разнообразными цветами от авокадово-зеленых ванных комнат до голубых кухонь.

По словам дизайнеров и экспертов по цвету, 3 ретро-оттенки для спальни снова в моде в 2025-м, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Оранжевый

Первым возвращается в моду оранжевый. Казалось бы, странный выбор для спальни, но этот цвет уже некоторое время постепенно появляется в интерьерах.

Оранжевый - это нечто среднее между оптимизмом желтого и энергией красного.

Его современный вид – это сочетание с более яркими и свежими тонами, например, с сиреневым.

Оранжевая спальня / Фото Future

Сиреневый

Вторым оттенком, что возвращается, является сиреневый. В отличие от холодных сиреневых 90-х, которые сочетали с серым или серебристым, сегодняшний сиреневый - теплый. Это делает его значительно уютнее для спальни.

Оттенки с красными или черными нотками, которые придают ему легкий грязно-фиолетовый оттенок, работают почти как новые нейтральные – они прекрасно сочетаются с ягодными и винными акцентами.

Сиреневая спальня / Фото The Wood Flooring Co

Коричневый

Последним из трендовых ретро-оттенков является коричневый.

В 70-х коричневые оттенки стали популярными как реакция на яркую, психоделическую палитру 60-х. В ответ на сложные времена люди искали естественные, теплые оттенки – охру, оранжевый, терракоту. Сегодня мы видим их в приглушенных "западных" вариациях: выгоревшая терракота, золотая охра, насыщенный оливковый – идеальны для создания атмосферной, но спокойной спальни.

Коричневая спальня /Фото Future