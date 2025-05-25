За словами дизайнерів та експертів з кольору, 3 ретро-відтінки для спальні знову в моді у 2025-му, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Помаранчевий

Першим повертається в моду помаранчевий. Здавалося б, дивний вибір для спальні, але цей колір уже певний час поступово з'являється в інтер'єрах.

Помаранчевий — це щось середнє між оптимізмом жовтого та енергією червоного.

Його сучасний вигляд – це поєднання з яскравішими та свіжішими тонами, наприклад, з бузковим.

Помаранчева спальня / Фото Future

Бузковий

Другим відтінком, що повертається, є бузковий. На відміну від холодних бузкових 90-х, які поєднували з сірим чи сріблястим, сьогоднішній бузковий — тепліший. Це робить його значно затишнішим для спальні.

Відтінки з червоними чи чорними нотками, які надають йому легкий брудно-фіолетовий відтінок, працюють майже як нові нейтральні – вони чудово поєднуються з ягідними та винними акцентами.

Бузкова спальня / Фото The Wood Flooring Co

Коричневий

Останнім із трендових ретро-відтінків є коричневий.

У 70-х коричневі відтінки стали популярними як реакція на яскраву, психоделічну палітру 60-х. У відповідь на складні часи люди шукали природні, теплі відтінки – охру, помаранчевий, теракоту. Сьогодні ми бачимо їх у приглушених "західних" варіаціях: вигоріла теракота, золота охра, насичений оливковий – ідеальні для створення атмосферної, але спокійної спальні.

Коричнева спальня /Фото Future