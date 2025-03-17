Неожиданное возвращение: тренд в дизайне интерьера, который снова в моде

Тренды в дизайне интерьера постоянно меняются. Иногда возвращаются в моду те вещи, о которых мы даже не могли подумать.

Так произошло со стеклянными изделиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Какой тренд в дизайне снова возвращается

Дизайнер рассказала, что стеклянные изделия – тренд, который возвращается.

В частности, это может быть сплошное изделие из стекла, пример, как журнальный столик или это может быть сочетание материалов. А именно:

дерево + стекло,

металл + стекло,

или даже дерево + металл + стекло.



Стеклянные изделия – тренд в дизайне, который возвращается / Фото Unsplash

Безусловно, такое изделие визуально производит невероятное впечатление и вау-эффект. Стеклянная мебель, которая выглядит легкой и воздушной, прекрасно "впишется" в интерьер.

Если вам нравится стеклянный столик, то вы точно не останетесь разочарованы, ведь "вау-эффект" от внешнего вида изделия гарантирован.

Однако, конечно, как и любой тренд, этот также имеет свои преимущества и недостатки.

Дизайнер Анна отметила, что она бы не рекомендовала использовать такие изделия тем, у кого есть маленькие дети и животные, которые могут толкнуть или разбить это изделие.

В общем, такое изделие имеет хороший вид, но требует больше внимания в уходе и эксплуатации.