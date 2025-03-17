Так сталося зі скляними виробами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Який тренд в дизайні знову повертається

Дизайнерка розповіла, що скляні вироби – тренд, який повертається.

Зокрема, це може бути суцільний виріб зі скла, приклад, як журнальний столик або це може бути поєднання матеріалів. А саме:

дерево + скло,

метал + скло,

або навіть дерево + метал + скло.



Скляні вироби – тренд в дизайні, який повертається / Фото Unsplash

Безумовно, такий виріб візуально справляє неймовірне враження і вау-ефект. Скляні меблі, які виглядають легкими і повітряними, чудово "впишуться" в інтер'єр.

Якщо вам подобається скляний столик, то ви точно не залишитеся розчаровані, адже "вау-ефект" від зовнішнього вигляду виробу гарантований.

Проте, звісно, як і будь-який тренд, цей також має свої переваги та недоліки.

Дизайнерка Анна зазначила, що вона б не рекомендувала використовувати такі вироби тим, в кого є маленькі дітки та тваринки, які можуть штовхнути чи розбити цей виріб.

Загалом, такий виріб має гарний вигляд, але потребує більше уваги в догляді та експлуатації.