Стиль и изысканность в одном флаконе: трендовые цвета диванов в 2025 году

Если вы планируете приобрести новый диван или хотите обновить обивку того, что у вас есть, вам может быть интересно исследовать цветовые тенденции диванов в 2025 году. Это важно, чтобы не инвестировать в то, что кажется слишком устаревшим.

Однако несмотря на все, всегда помните о своем собственном стиле и эстетике своего дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Самый большой тренд цветов диванов – земляные оттенки. В 2025 году успокаивающая палитра землистых тонов будет в тренде для диванов. Эти теплые оттенки добавляют интерьеру глубины и характера, отражая стремление к комфорту и связи с природой.



Самый большой тренд цветов диванов – земляные оттенки / Фото Future PLC/Dominic Blackmore

Но есть несколько особых землистых оттенков, которые станут центральными в 2025 году.

Коричневый цвет избавился от устаревших ассоциаций 70-х и вместо этого стал новым нейтральным цветом вместо бежевого и кремового.

Схемы декора на 2025 год склоняются к насыщенным коричневым тонам и тонам эспрессо, создавая богатую, теплую атмосферу. Теплые коричневые прекрасно подходят для создания уютной и гостеприимной атмосферы. Покрывала и подушки из льна и букле, ковры из натурального джута и деревянная мебель усилят теплую атмосферу.



Диван в коричневом цвете / Фото Future PLC/Sara Hesikova

Насыщенная зелень – вспомните диваны из оливы, мха или зеленого леса – они популярны благодаря своей способности создавать привлекательные, гармоничные жилые пространства. Они лучше всего дополняются теплыми нейтральными цветами, такими как темно-коричневый или карамель. Добавьте акценты горчично-желтого или горело-оранжевого с помощью подушек или произведений искусства для яркости. Можно также добавить растения в горшках и мебель из натурального дерева, для органического ощущения.



Диваны в цвете насыщенной зелени будут популярны в 2025 году / Фото Future PLC/David Giles

Терракотовый цвет дивана – будет одним из самых популярных вариантов, который помогут создать уютную и привлекательную атмосферу. Диван такого цвета можно прекрасно дополнить теплыми бежевыми или натуральными деревянными акцентами.



Терракотовый диван / Фото Future PLC/Anna Stathaki

Бордовый. С тех пор, как Pinterest признал вишневый – цветом 2025 года, бордовый и темные оттенки красного были везде, включая диваны. Диваны глубоких тонов, такие как бордовый, являются идеальным центральным элементом для гостиной и требуют минимального стиля. Эти насыщенные оттенки можно усилить мягкими, более нейтральными тонами по всей комнате, например, стенам или декоративным элементам, позволяя яркому дивану занимать центральное место.



Бордовый диван / Фото Future PLC/Dan Duchars

Насыщенные драгоценные тона. Темные и насыщенные тона драгоценных камней – еще одна цветовая схема гостиной, которая выйдет на первый план в этом году и казалось бы, какой лучший способ использовать ее, чем ваш диван?

Для тех, кто ищет более смелую выразительную вещь, оттенки драгоценных камней, такие как изумруд, сапфир и аметист, придадут нотку роскоши и изысканности. Чтобы образ не казался подавляющим, сочетайте их с более светлыми подушками контрастных цветов, таких как кремовый или румяный.



Можно выбрать диван в насыщенных ценных тонах / Фото Future PLC/Simon Bevan