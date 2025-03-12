Ретро возвращается: тренды в стиле ретро-декора, которые снова в моде

В 2025 году ретро-декор переживает настоящее возрождение, и дизайнеры все чаще вдохновляются эстетикой прошлых десятилетий. От смелых цветов 70-х до утонченного ар-деко – тренды из прошлого снова становятся актуальными, но с современными акцентами.

Возвращение ретро-декора в тренды интерьера связано с тем, что общество осознало, что классические предметы никогда не выйдут из моды, а также с ностальгией по прошлому веку. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Трендовые ретро-детали в интерьере

Красочные обои

Смелые обои с яркими и масштабными принтами будут в тренде этого года. Однако, чтобы не перегрузить пространство, дизайнер интерьера Алесия Тейлор советует клеить их на акцентную стену или в небольшом уголке. Чтобы пространство было современным, с этим ретро-дизайном стоит быть осторожным.

Остальной интерьер стоит дополнить цветами, которые есть на обоях. Это могут быть безделушки – ваза, тумба или стол. Такое решение поможет объединить пространство.



Обои в ретро-стиле / Фото Дэвида Ленда

Ковры с узорами

Ковер – это та вещь, которая позволит добавить дому эстетики 80-х, а если ваши предпочтения изменятся – вы можете от него избавиться.

Использование ковров с яркими цветами и узорами идеально дополняет такие природные элементы, как органические формы, закругленные края и текстурную отделку,

– сказала дизайнер Кэтрин Коэн.



Такой ковер придаст атмосферы ретро / Фото Грега Шайдемана

Эклектические кухни

После многолетней популярности белых кухонь в 2025 году стоит обратить внимание на эклектичный дизайн. Это отход от однообразия позволяет персонализировать пространство. Эклектическая кухня содержит различные цвета, текстуры и узоры.

Начните со смешивания различных отделок фурнитуры или использования открытых полок для демонстрации разнообразной посуды и декора,

– добавила Алесия Тейлор.



Дизайн кухни / Фото Вернера Штраубе

Эти элементы интерьера в стиле ретро помогут создать стильное и уютное пространство.