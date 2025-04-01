3 тренда в дизайне интерьера, которые точно никогда не выйдут из моды

Тенденции в дизайне интерьера довольно часто меняются. Однако есть вещи, которые остаются вневременными несмотря на все.

Есть как минимум 3 тренда в дизайне интерьера, которые не выйдут из моды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в тиктоке дизайнера Анны Бойко.

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Тренды, которые не выйдут из моды

Дизайнер интерьера отметила, что тренды меняются, но есть фундаментальные концепции, которые остаются вневременными всегда.

Первое – это натуральные материалы, такие как дерево, камень, металл, стекло, ткани такие как лен или хлопок. Эти материалы относятся к природе и они никогда не надоедят. К тому же они не только эстетически привлекательны, но и практичны.

Второе – это нейтральная палитра. Здесь работает такой же принцип, поэтому снова стоит обратить внимание на природные цвета: земляные, нейтральные или бежевые. Это те цвета, которые никогда не надоедят и точно не выйдут из моды.



Нейтральная палитра цветов не выйдет из моды / Фото Unsplash

Интерьер в таких цветах всегда будет иметь элегантный, стильный и изысканный вид.

Третье – это персонализация пространства. Из моды не может выйти то, что отражает характер и ценности владельца дома.

Напомним, недавно дизайнер в тиктоке рассказывала, что бы она никогда не сделала как дизайнер интерьера в своем доме.