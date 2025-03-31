Кроме того, эти различия в высоте волокон ковра влияют и на его функциональность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Преимущества ковра с низким ворсом

Ковры с низким ворсом – оптимальный выбор для мест, где большое количество перемещений, таких как прихожие, гостиные и лестничные клетки.

Ковры с низким ворсом долговечны. Они изготавливаются из коротких волокон с плоским, даруя легкий эстетический вид. Благодаря таким коротким волокнам пылесосить намного легче, а это значит, что и ухаживать за ними легче.



За коврами с низким ворсом легче ухаживать / Фото Unsplash

Для тех, кто имеет аллергию, лучше подходят ковры с низким ворсом. Если кто-то из членов вашей семьи имеет аллергию или респираторные заболевания, лучше использовать ковры с низким ворсом. Это объясняется тем, что такие ковры намного легче чистить, чем ковры с высоким ворсом, а также они более устойчивы к пылевым клещам, чем его альтернативы, что полезно, если вы склонны к раздражителям.

Ковры с низким ворсом сохраняют прохладу в вашей комнате. Если вы ищете, как сохранить прохладу дома во время жары, то ковры с низким ворсом могут стать идеальным решением.

Хотя другие ковры с высоким ворсом могут хорошо выглядеть и создавать комфорт под ногами, они эффективно задерживают тепло.

"Если солнечный свет светит через ваше окно и горячий воздух поступает в ваш дом, все это тепло будет задержано этими толстыми коврами, и в вашей комнате дольше будет оставаться жара", – объясняет эксперт.

Поэтому, хотя ковры с высоким ворсом могут быть полезными в прохладные месяцы, возможно, стоит рассмотреть альтернативу с низким ворсом в жаркий период.