Крім того, ці відмінності у висоті волокон килима впливають і на його функціональність. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Переваги килима з низьким ворсом

Килими з низьким ворсом – оптимальний вибір для місць, де велика кількість переміщень, таких як передпокої, вітальні та сходові клітки.

Килими з низьким ворсом довговічні. Вони виготовляються з коротких волокон з плоским, даруючи легкий естетичний вигляд. Завдяки таким коротким волокнам пилотяжити набагато легше, а це означає, що і доглядати за ними легше.



За килимами з низьким ворсом легше доглядати / Фото Unsplash

Для тих, хто має алергію, краще підходять килими з низьким ворсом. Якщо хтось із членів вашої родини має алергію або респіраторні захворювання, краще використовувати килими з низьким ворсом. Це пояснюється тим, що такі килими набагато легше чистити, ніж килими з високим ворсом, а також вони більш стійкі до пилових кліщів, ніж його альтернативи, що корисно, якщо ви схильні до подразників.

Килими з низьким ворсом зберігають прохолоду у вашій кімнаті. Якщо ви шукаєте, як зберегти прохолоду вдома під час спеки, то килими з низьким ворсом можуть стати ідеальним рішенням.

Хоча інші килими з високим ворсом можуть добре виглядати та створювати комфорт під ногами, вони ефективно затримують тепло.

"Якщо сонячне світло світить через ваше вікно і гаряче повітря надходить у ваш дім, усе це тепло буде затримано цими товстими килимами, і у вашій кімнаті довше залишатиметься спека", – пояснює експерт.

Тому, хоча килими з високим ворсом можуть бути корисними в прохолодні місяці, можливо, варто розглянути альтернативу з низьким ворсом в спекотний період.