Какой неожиданный цвет ванны может повысить общую стоимость дома
- Использование коричневых оттенков в ванной может повысить стоимость дома и создать уютную атмосферу.
- Дизайнеры рекомендуют делать выбор коричневых оттенков в зависимости от стиля интерьера.
Использование различных оттенков коричневого – простой способ сделать ванную одновременно уютной и изысканной. Более того, эти теплые нейтральные тона могут даже повысить стоимость дома.
Коричневые оттенки не только универсальные, они способны создать приятную, гостеприимную и элегантную атмосферу, если подобрать их правильно, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
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Как добавить коричневые оттенки в ванную комнату
Дизайнеры советуют попробовать различные варианты коричневой палитры, например: нейтральный песочный, природный терракотовый или изящный бронзовый.
Чтобы коричневые оттенки имели гармоничный вид, важно учесть общий стиль интерьера.
Как и большинство нейтральных цветов, коричневый подходит ко многим стилям, но подходящий оттенок зависит от конкретного оформления.
Ванная с коричневыми оттенками / Фото Future PLC / Chris Snook
Например, природные нейтральные цвета, такие как верблюжий или бежевый, хорошо сочетаются с бохо-стилем или современным минимализмом. Темные оттенки – шоколадный или махагони – больше подходят к сельскому или фермерскому стилю.
Внимательный подбор цвета делает пространство более целостным. Еще один момент: важное значение имеет и тип покрытия краски. Матовое или шелковисто-матовое покрытие – это сдержанный и ровный вариант, тогда как полуглянцевое – более долговечное и устойчивое к загрязнениям.