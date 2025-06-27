Какой неожиданный цвет ванны может повысить общую стоимость дома

Использование различных оттенков коричневого – простой способ сделать ванную одновременно уютной и изысканной. Более того, эти теплые нейтральные тона могут даже повысить стоимость дома.

Коричневые оттенки не только универсальные, они способны создать приятную, гостеприимную и элегантную атмосферу, если подобрать их правильно, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Названа самая популярная цветовая палитра лета 2025 года

Как добавить коричневые оттенки в ванную комнату

Дизайнеры советуют попробовать различные варианты коричневой палитры, например: нейтральный песочный, природный терракотовый или изящный бронзовый.

Чтобы коричневые оттенки имели гармоничный вид, важно учесть общий стиль интерьера.

Как и большинство нейтральных цветов, коричневый подходит ко многим стилям, но подходящий оттенок зависит от конкретного оформления.

Ванная с коричневыми оттенками / Фото Future PLC / Chris Snook

Например, природные нейтральные цвета, такие как верблюжий или бежевый, хорошо сочетаются с бохо-стилем или современным минимализмом. Темные оттенки – шоколадный или махагони – больше подходят к сельскому или фермерскому стилю.

Внимательный подбор цвета делает пространство более целостным. Еще один момент: важное значение имеет и тип покрытия краски. Матовое или шелковисто-матовое покрытие – это сдержанный и ровный вариант, тогда как полуглянцевое – более долговечное и устойчивое к загрязнениям.