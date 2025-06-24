Преимущество этих цветов в их универсальности – они прекрасно сочетаются почти со всеми стилями интерьера: от приморского до современного и скандинавского минимализма, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Как внедрить выгоревшие на солнце природные оттенки в свой дом

К выгоревшим на солнце природным оттенкам относятся:

глиняный

шалфейный

песочный

каменный

терракотовый

оливковый

меловой персик

Они идеально сочетаются с органическими текстурами – льном, ротангом, светлым деревом и несовершенной керамикой.

Чтобы интегрировать эти оттенки в свой дом, дизайнеры советуют начать с малого: выберите плед из льняной ткани терракотового или шалфейного цвета или подушки в тонах теплого песка и слоновой кости. Они также предлагают добавить плетеное кресло или вазу из глины.

Выгоревшие на солнце природные оттенки подарят ощущение покоя и актуальности. Они прекрасно впишутся в интерьеры различных по назначению комнат: от спальни до кухни.

Пастельные цвета будут господствовать этим летом / Фото Edmund Barr

Другие цветовые тренды, которые обожают дизайнеры этим летом

Минеральные оттенки: Дизайнер интерьеров Нина Такеш замечает популярность мягких минеральных цветов. Это меловой селадон, песчаник, бледный экрю.

Выгоревшие пастели: Дизайнер Дженни Раймолд видит всплеск спроса на выгоревшие пастельные тона – приглушенный персиковый, туманный голубой и масляно-желтый.

Выгоревшие на солнце природные оттенки подходят к различным по назначению комнатам / Фото James Nathan Schroder

Яркие акценты: Раймолд также указывает использование насыщенных цветов – таких как индиго и терракота - как акцентов для добавления глубины и контраста.

Ягодные оттенки: Эксперт по домашнему стилю Урсула Кармона прогнозирует востребованность ягодных оттенков, которые идеально подходят для создания точных акцентов в летнем декоре или на праздничном столе.