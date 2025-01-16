Им там точно не место: 7 вещей, которые вы никогда не должны хранить под кроватью

Использование "хранилища" под кроватью позволяет держать там немало вещей. Однако, важно проявлять благоразумие при выборе предметов для хранения в этом пространстве.

Да, не все вещи подходят для размещения под кроватью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

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Что не надо хранить под кроватью

Обувь. Прежде чем вы решите снять обувь и хранить ее под кроватью, лучше подумайте еще раз. Хранение обуви таким образом может привести к захламленности спальни, а также испортить состояние обуви. Эксперт Тина Пристли подчеркивает, что обувь, размещенная под кроватью, со временем может накапливать пыль и мусор.

Чтобы сохранить внешний вид обуви, рекомендуется класть ее в альтернативном месте. Эксперт Сарит Вайс предлагает использовать шкаф или ставить обувь на специально отведенные для нее полки у входа в дом. Такой подход гарантирует, что они будут оставаться на виду и их можно легко и быстро взять.

Документы. Хотя хранение документов под кроватью кому-то может показаться практичным, желательно рассмотреть другие варианты хранения. Бумажные документы могут портиться, если их оставить в темном, душном месте. Специалисты советуют пересмотреть свою документацию и все же хранить необходимые документы в надежном ящике, чтобы обеспечить их защиту и долговечность.

Старая электроника. Если у вас под кроватью накопилась "коллекция" ненужных зарядных шнуров, устаревших фотоаппаратов или старых телефонов, эксперты рекомендуют переместить эти предметы, чтобы предотвратить беспорядок под кроватью. Мелани Саммерс, профессиональный организатор, предлагает выделить отдельный ящик в другом месте в доме для хранения старых гаджетов. Это поможет поддерживать опрятное и организованное пространство под кроватью, свободное от "технологического" беспорядка.



Лучше не хранить старую электронику под кроватью / Фото Sonnie Hiles

Сезонные вещи. Хранение вещей, таких как сезонная одежда или праздничные украшения, под кроватью может привести к запущенности и накоплению пыли. Желательно хранить эти вещи в контейнерах на уровне глаз, расположенных в подвале, кладовке, гараже или другом легкодоступном месте для лучшей организации.

Одежда и аксессуары, которые часто носят. Доступ к одежде и аксессуарам, которые вы часто используете, может быть затруднен, если они хранятся на полу. Чтобы улучшить доступность, специалисты рекомендуют вешать и хранить сезонную одежду в шкафу. Кроме того, желательно не класть под кровать аксессуары, такие как заколки для волос, украшения и сумочки. Вместо этого лучше разложить вещи, которыми часто пользуетесь, в шкафах, на полках или в ящиках, чтобы обеспечить легкий доступ к ним в случае необходимости.



Одежду и аксессуары, которые вы часто носите, лучше хранить в других местах, а не под кроватью / Фото Unsplash (Christopher Jolly)

Личные моменты. Памятным вещам или сувенирам не место под кроватью, поэтому эксперты рекомендуют хранить их в более подходящих местах в вашем доме. "Это не просто вопрос беспорядка", – уверяют специалисты. Хранение предметов, имеющих эмоциональное значение, таких как старые дневники или подарки от любимых, может подсознательно влиять на ваше настроение, поэтому лучше их держать не под кроватью.

Как альтернативу подумайте о том, чтобы сложить их в эстетически привлекательные коробки, или же если есть место, то выделить специальную полку для таких вещей.

Кожаные вещи. Место под вашей кроватью уязвимо к пыли и бактерий, которые могут повредить ваши кожаные вещи. Желательно хранить кожаные куртки, обувь и кошельки в шкафу в прихожей, где они будут лучше защищены. Неправильные условия хранения могут со временем привести к появлению плесени или растрескиванию кожи.