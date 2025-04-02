Они только загромождают спальню: какие вещи надо убрать, чтобы было больше места

Создание стильной и спокойной атмосферы в спальне начинается с фундаментальных элементов: качественного, удобного матраса, постельного белья и удобных подушек. Однако есть то, что может испортить ощущение спокойствия в этой комнате.

В частности, есть по меньшей мере 5 вещей, которые могут загромождать вашу спальню и создавать не очень спокойное пространство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вещи, которые загромождают спальню

Вещи для тренировки

Спальни предназначены для отдыха, поэтому они не должны использоваться как студии для занятий спортом. Поэтому, если беговая дорожка или велотренажер никогда не используются, но стоят в спальне, все же лучше их переместить в другую комнату в доме.

Одежда, которую вы больше уже не носите

Неорганизованный шкаф может способствовать повышению уровня стресса и привести к беспорядку в спальне. Поэтому важно периодически оценивать его содержимое. Ювелирные изделия, ремни, сумочки и платья, которые вы уже не носите, или которые сломались, только занимают пространство и вызывают усталость, особенно, когда вы утром среди этого беспорядка пытаетесь найти то, что вам нужно. Поэтому следует быть честными с собой относительно того, что вам нужно сохранить, а какие вещи лучше выбросить.



Лучше регулярно просматривать содержимое шкафа, чтобы не держать там то, что не будете носить / Фото Unsplash

Случайные предметы, что должны быть в других комнатах

Спальня часто служит хранилищем для различных случайных вещей со всего дома, включая старые квитанции, документы, спортивные сумки и другие бытовые вещи.

Важно решить эту проблему, уделяя несколько минут ежедневно для того, чтобы вернуть вещи на свои места. Такая практика поможет предотвратить накопление беспорядка. Важно осознавать, что оставлять вещи не на своих местах – это распространенная привычка, связанная с неорганизованностью, которая может способствовать общему неряшливому виду в доме.

Дополнительные зарядные устройства

Многие люди заряжают свои смартфоны возле кровати, что является практичным решением, учитывая, что эти устройства часто функционируют как будильники. Однако стоит подумать, нужно ли заряжать в этом месте дополнительные устройства, такие как наушники, планшеты, ноутбуки и другие.

Все эти шнуры могут легко запутаться. Поэтому следует расчистить свое спальное место и убрать все гаджеты, которые на самом деле не должны там быть.

Лишние декоративные подушки

Хотя подушки на кровати, безусловно, повышают ощущение уюта, важно избегать их чрезмерного количества, которая может привести к загромождению спальни. Стремитесь к балансу, который поддерживает привлекательный, но упорядоченный вид.