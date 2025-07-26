Профессиональные организаторы назвали вещи, которые делают вашу спальню беспорядочной

Спальня должна быть местом, где вы можете расслабиться и отдохнуть после напряженного дня. Однако определенные привычки и предметы могут превратить ее в очаг беспорядка. Профессиональные организаторы делятся главными причинами хаоса в спальне и советами, как от него избавиться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Что делает спальню беспорядочной?

Незастеленная кровать

Эксперты единодушны: застеленная кровать задает тон всему пространству. Регулярная стирка постельного белья также важна для поддержания свежести. Когда лучше застилать кровать? Делайте это сразу после пробуждения, советуют специалисты. Это простое действие мгновенно делает спальню опрятной и уютной.



Застеленная кровать создает более опрятный вид в спальне / Фото Unsplash

Беспорядок в шкафах

Даже если содержимое шкафа скрыто от глаз, беспорядок там может влиять на общий вид спальни. Неопрятно сложенная одежда или переполненные полки затрудняют выбор наряда и создают ощущение хаоса. Уделите время, чтобы аккуратно сложить вещи и организовать пространство, рекомендуют организаторы. Избавьтесь от одежды, которую не носите, чтобы освободить место и облегчить ежедневные сборы.

Загроможденные поверхности

Комоды, тумбочки и столы в спальне часто становятся "магнитом" для различных мелочей. Расчистка этих поверхностей не только улучшает вид комнаты, но и создает ощущение пространства. Если вы предпочитаете минимализм, оставьте поверхности пустыми для более спокойной атмосферы.

Грязные окна и зеркала

Естественный свет – настоящее сокровище для спальни, но грязные окна или зеркала могут испортить весь эффект. Регулярное мытье этих поверхностей – простой способ вернуть спальне свежесть и свет.

Грязный пол

Пол, загроможденный вещами или покрытый пылью, делает спальню менее уютной, особенно в небольших помещениях. Уберите все предметы с пола и верните их на место, советуют специалисты. Далее пропылесосьте, если в вашей комнате ковер и сделайте влажную уборку.