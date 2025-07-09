Просто, но со вкусом и стилем: актриса Зои Дешанель изысканно оформила задний двор дома

Многие домовладельцы, думая как обустроить задний двор, встают перед принятием сложных решений. Ведь никто не хочет перенасытить свой сад вещами, а создать комфортную зону отдыха.

Именно это удалось сделать Зои Дешанель и Джонатану Скотту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Задний двор Зои Дешанель

Задний двор Зои Дешанель и Джонатана Скотта – привлекательный вариант обустройства зоны для отдыха на свежем воздухе. Их минималистичный сад можно заметить во время одних из последних публикаций в инстаграме у Джонатана. Здесь есть кирпичное патио, вокруг которого насажены небольшие кустики, а стратегически размещенные деревья по всему двору обеспечивают как красоту, так и тень.

Большая часть двора покрыта преимущественно травой. Благодаря ограничению разнообразия растений сад выглядит просторным и легким в уходе.

Эта простота соответствует калифорнийскому стилю, который стал заметным трендом садоводства этого года. Несмотря на минималистичный подход к озеленению открытого пространства Зои и Джонатана, он все еще обеспечивает элегантное место для отдыха на свежем воздухе.